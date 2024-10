Farofa da GKay agora conta com ingressos para o público geral em Fortaleza

Entradas estão sendo vendidas por R$ 1.500 e garantem acesso aos três dias de festividades, que contarão com open bar

Reprodução/Instagram/@afarofadagkay Festa está programada para acontecer entre os dias 3 e 5 de dezembro, em Fortaleza, Ceará



A Farofa da GKay, evento tradicional promovido pela influenciadora GKay, terá uma novidade nesta edição: pela primeira vez, haverá uma ala destinada ao público geral. Os ingressos, que estão sendo vendidos por R$ 1.500, garantem acesso aos três dias de festividades, que contarão com open bar. A festa está programada para acontecer entre os dias 3 e 5 de dezembro, em Fortaleza, Ceará, embora o local exato ainda não tenha sido divulgado. Os ingresso de pré-venda já estão esgotados.

A Farofa da GKay é uma celebração anual em homenagem ao aniversário da influenciadora e já se tornou um marco no calendário de festas do Brasil. Desde sua primeira edição, o evento cresceu em popularidade, atraindo inúmeros fãs e seguidores. Vale lembrar que a edição de 2020 foi cancelada em razão da pandemia, mas a festa retornou com força total nos anos seguintes, consolidando-se como um dos eventos mais esperados do ano entre os jovens e admiradores da influenciadora.

