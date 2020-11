Fátima Bernardes faz surpresa romântica no aniversário de Túlio Gadêlha

Apresentadora preparou uma mesa de café da manhã enfeitada com porta-retratos com fotos do casal

Reprodução/Instagram/tulio.gadelha Fátima Bernardes surpreendeu Túlio Gadêlha no dia do seu aniversário



O deputado federal Túlio Gadêlha está completando 33 anos nesta quinta-feira, 12, e a apresentadora Fátima Bernardes preparou uma surpresa bem romântica para ele. O namorado na jornalista mostrou nos stories do Instagram que ganhou da jornalista uma mesa recheada de coisas para o café da manhã – com direitos a itens temáticos, como velas que formam a palavra “parabéns”, e alguns porta-retratos com fotos do casal. “Acordar com a namorada no dia do aniversário é um privilégio para poucos”, escreveu o pernambucano. Além da surpresa, a global também fez um post nas redes sociais parabenizando o amado.

“Ele adora uma aventura, uma pose engraçada, uma careta. Está sempre disposto a conhecer lugares novos, culturas novas, mas abre um sorriso lindo quando volta pro Recife. É criativo nas surpresas, nas fantasias pro Carnaval, nas brincadeiras. Viajando a trabalho ou a lazer, não perde a chance de conversar com as pessoas. Se interessa, de verdade, por boas histórias. Felizmente, a nossa é uma delas”, escreveu Fátima Bernardes. “Hoje só desejo a você, meu amor, saúde, paz e que você nunca perca esse olhar generoso, indignado com as injustiças, acolhedor, leve e também divertido pra vida. Te amo”, acrescentou. “Que linda homenagem esse texto. Você é o melhor presente que a vida me deu. Te amo”, respondeu Túlio.