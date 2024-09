Fátima Bernardes retornará à TV Globo com novo programa

O projeto ainda está em desenvolvimento e chegou a ser mencionado pela apresentadora em uma publicação em seu Instagram, quando anunciou o término de seu contrato fixo com a emissora

Reprodução/Globo/08.10.2021 A carreira de Fátima na Globo é marcada por sua longa trajetória como âncora do Jornal Nacional, onde permaneceu por quase 14 anos



Fátima Bernardes está prestes a retornar à TV Globo com um novo programa, após um período em que atuou com contratos temporários desde o final de 2023. A atração, intitulada “Programa da Fátima”, será uma produção noturna que contará com entrevistas e performances musicais, seguindo a linha do que ela fazia no programa Encontro. O projeto ainda está em desenvolvimento e chegou a ser mencionado por Fátima em uma publicação em seu Instagram, quando anunciou o término de seu contrato fixo. A carreira de Fátima na Globo é marcada por sua longa trajetória como âncora do Jornal Nacional, onde permaneceu por quase 14 anos. Além disso, ela também apresentou o Jornal Hoje e o Fantástico, consolidando sua presença na emissora.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Após deixar a bancada do JN, Fátima assumiu o Encontro, que atualmente é conduzido por Patrícia Poeta, e também teve passagens pelo The Voice Brasil e The Voice Kids. Embora o novo projeto esteja em desenvolvimento, ainda não há uma data definida para o seu lançamento. A expectativa em torno do retorno de Fátima à programação da Globo é alta, especialmente entre os fãs que acompanharam sua carreira ao longo dos anos. A apresentadora é conhecida por seu carisma e habilidade em conduzir entrevistas, o que promete trazer um novo frescor à grade noturna da emissora.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Marcelo Bamonte