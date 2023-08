Faustão está internado em hospital de São Paulo; veja detalhes sobre a saúde do apresentador

O jornalista está em tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca e recebe ‘cuidados intensos’

Rodrigo Moraes/Band Hospital informa que apresentador está internado desde o dia 5 para tratamento



O apresentador Faustão está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada nesta quinta-feira, 17. “Fausto Silva está internado desde o dia 5 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, diz o comunicado encaminhado ao site da Jovem Pan e assinado pelos médicos Fernando Bacal, cardiologista do Hospital Albert Einstein, e Miguel Cendoroglo Neto, diretor médico. Aos 73 anos, Faustão se demitiu no último mês de maio do programa que apresentava na Band. O último episódio inédito de “Faustão na Band” vai ao ar nesta sexta-feira, 18, na emissora.

Veja abaixo a nota do hospital na íntegra: