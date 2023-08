Gominho revela estado de saúde de Preta Gil após retirada de tumor: ‘Cirurgia foi um sucesso’

Influenciador usou as redes sociais para dizer que amiga ainda está sedada, mas passa bem: ‘Nova vida e curada’

Reprodução/Instagram/@gominho Gominho abandonou o emprego para acompanhar Preta Gil no tratamento do câncer



O influenciador digital Gominho deu detalhes sobre o estado de saúde de sua amiga Preta Gil. A cantora foi internada no Hospital Sírio Libanês na última quarta-feira, 16, onde passou por uma cirurgia para remoção de tumor. Em janeiro deste ano ela anunciou que foi diagnosticada com câncer no intestino e desde então está em tratamento. “Estou vindo aqui falar porque meu celular está sendo invadidos com mensagens. Eu não vou falar muita coisa, não sou médico, mas o que eu posso dizer é que a cirurgia foi um sucesso, os médicos disseram que foi tudo super bem”, declarou. O cantor afirmou que conversou com Gil por mensagem de vídeo e demonstrou estar esperançoso com a finalização do tratamento. “A Pretinha está bem, falei com ela hoje de manhã no Whatsapp e no FaceTime. Ela está bem, mas está sedada ainda. Foi uma cirurgia longa, mas está tudo completamente bem. Ela está ótima, está fazendo fisio já. Agora é dia após dia, nova vida e curada. Vamos que vamos, tudo vai dar certo”, comemorou. Recentemente, Gominho abandonou o emprego que tinha em Salvador para acompanhar Preta no tratamento do câncer. Segundo ele, um boletim médico detalhado sobre o quadro de saúde da empresária deve ser divulgado em breve.