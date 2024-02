Fernanda Gentil é diagnosticada com paralisia no rosto: ‘Boca não firmava’

Apresentadora disse que começou a sentir os sintomas logo após o Carnaval; principal causa da doença é estresse

Reprodução/Globo Depois de realizar uma ressonância magnética, Fernanda foi diagnosticada com paralisia de Bell



A apresentadora Fernanda Gentil revelou que foi diagnosticada com paralisia de Bell, um tipo de paralisia parcial no rosto. Em vídeo publicado em seu canal no YouTube, ela disse que começou a sentir os sintomas logo após o Carnaval. “Depois que o meu filho chegou de viagem, eu fui beijá-lo e senti a boca dormente”, relatou. No dia seguinte, Fernanda resolveu fazer o movimento de beijo novamente com a boca: “Eu não conseguia, não saía. A boca meio que não firmava, sabe?”, continuou a apresentadora, que ainda não recuperou totalmente os movimentos da face.

De acordo com Fernanda, após repetir os movimentos faciais de frente para o espelho e perceber que o lado esquerdo do rosto não correspondia como o lado direito, ela fez exames virtuais com médicos e foi descartada a possibilidade de alguma doença neurológica, como um acidente vascular cerebral (AVC) ou mesmo um tumor. Depois de realizar uma ressonância magnética, Fernanda foi diagnosticada com paralisia de Bell. Não há uma origem clara sobre o que pode causar a doença, mas o estresse é o principal fator. “O estresse é a principal delas, uma rotina muito cansativa e intensa, falta de descanso, mas também é uma possibilidade o vírus do herpes, que eu tenho”, reforçou Gentil.

*Com informações de Estadão Conteúdo