Felipe Andreoli chama de ‘idiota’ juíza que fez tutorial de como não usar máscara em shopping

Ludmila Lins Grilo gravou um vídeo tomando sorvete em um shopping e sua atitude foi comparada a de Luana Piovani

Reprodução/Instagram/andreolifelipe Felipe Andreoli criticou atitude da juíza de querer ensinar truque para não usar máscara



O apresentador Felipe Andreoli decidiu se posicionar após a juíza Ludmila Lins Grilo, de Minas Gerais, gerar polêmica nas redes sociais por postar um vídeo em que ensina a como não usar máscara de proteção facial nos shoppings sem que ninguém chame sua atenção. “Realmente ensinar a ser idiota é muito fácil. Parabéns, gabaritou”, escreveu o apresentador da Globo na publicação de Ludmila. A máscara se tornou fundamental durante a pandemia da Covid-19, pois diminui drasticamente o risco de contaminação.

No post feito na rede social, a juíza aparece tomando sorvete em um shopping e na legenda ela escreveu o seguinte: “Passo a passo para andar sem máscara no shopping de forma legítima, sem ser admoestado e ainda posar de bondoso: 1- compre um sorvete; 2- pendure a máscara no pescoço ou na orelha, para afetar elevação moral e 3- caminhe naturalmente”. No vídeo, ela ainda ironizou: “Tomar sorvete sem a máscara pode. O vírus não gosta de sorvete”. O nome de Ludmila foi rapidamente parar nos assuntos mais comentados do Twitter nesta terça-feira, 5, e muitos seguidores começaram a dizer que ela estava imitando a atitude de Luana Piovani, que, ano passado, postou um vídeo tomando um sorvete nas ruas de Paris e disse que nem gostava muito do doce, mas estava tomando para não precisar usar máscara. Depois disso, ela pegou Covid-19 e foi alvo de críticas.