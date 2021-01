Gustavo Mioto diz que recebeu convite para o ‘BBB 21’ e revela se entrará no reality

Cantor estava sumido das redes sociais e decidiu abrir o jogo nos stories do Instagram

Depois de passar uns dias sumido das redes sociais e entrar a lista de possíveis participantes do “BBB 21”, Gustavo Mioto voltou ao Instagram nesta terça-feira, 5, e gravou uma série de stories abrindo o jogo sobre o reality show da Globo. “Andei sumido nos últimos dias, tenho coisas para serem ditas aqui, então chegou a hora de esclarecer algumas dúvidas”, começou dizendo o cantor. “Vamos falar do BBB, vocês estão curiosos. Rolou a conversa. Primeiramente, eu me sinto lisonjeado por estar sendo cotado para algo dessa magnitude como o BBB, porém, a gente acabou de assinar com uma gravadora, que é a maior do mundo, a gente tem muitos planos esse ano, muitos projetos, três, quatro discos para fazer, tem as coisas internacionais, então ficaria inviável participar de algo assim”, afirmou o artista que, segundo a lista da Crowley, ocupou o primeiro lugar das músicas mais tocadas de 2020 com o sucesso Com ou Sem Mim.

Gustavo comentou que se entrasse na casa já teria muita gente torcendo por ele e pediu para Boninho colocar suas músicas na trilha sonora no “BBB 21”. “Fiquei feliz com toda a repercussão e carinho que a galera me deu dizendo que ia torcer [por mim]. Só quero estar presente em todas as sofrências e festas da casa. Vou me sentir honrado de cantar para a galera da casa, mas não estarei lá”, finalizou. Na segunda-feira, 4, quem agitou as redes sociais foi a influenciadora Flavia Pavanelli, que passou a ser apontada como uma das convidadas do grupo camarote, após aparecer nos stories arrumando as malas. Outros nomes especulados são: Camilla de Lucas, Pocah, Gracyanne Barbosa, Carla Diaz, Nego do Borel e Rafael Infante.