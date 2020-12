Mariah Carey bate recorde do Spotify de música mais ouvida em um dia com hit de 1994

‘All I Want For Christmas Is You’ segue como a música de Natal preferida ao redor do mundo

Reprodução Álbum lançado em 1994 bombou por causa do hit 'All I Want For Christmas Is You'



Mariah Carey é a rainha do Natal e em 2020 ela comprovou mais uma vez que seu hit ‘All I Want For Christmas Is You‘ é atemporal. Lançado em 1994, a música rendeu um recorde mundial para a cantora norte-americana no aplicativo de música Spotify. De acordo com o Chart Data, especializado em estatísticas diárias de música, a faixa temática estabeleceu o recorde de todos os tempos para o maior stream de um único dia na história da plataforma com 17,223 milhões de streams. Animada com a notícia, Mariah comemorou o feito nas redes sociais. “Sei que as pessoas pensam que estou fazendo “dinheiro” (pequeno segredo: os artistas ganham muito pouco com os fluxos), mas o verdadeiro motivo de estar aqui sentada com espanto e gratidão é ver a alegria dessa pequena música que eu escrevi para as pessoas. OBRIGADA E FELIZ NATAL !!!”, escreveu em seu Twitter.

WOW 🤯🥳😭 I know people think I'm making "coin" (lil' secret: artists make very little from streams) but the real reason I'm sitting here in astonishment & gratitude is seeing the joy this little song I wrote brings to people. THANK YOU & MERRY CHRISTMAS!!! ❤️🎄❤️🎄❤️‼️❄️❄️❄️‼️ https://t.co/jlhrtiN0h1 — Mariah Carey (@MariahCarey) December 25, 2020