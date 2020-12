Stéfani Bays responde sobre apelido: ‘Nunca vi planta dar audiência’

Ex-peoa também virou manchete após dar unfollow na amiga de reality Raissa Barbosa; publicação se tornou um dos assuntos mais comentados desta tarde

Reprodução/Instagram Stéfani Bays se ofendeu com título de "planta" no jogo



A ex-peoa Stéfani Bays causou polêmica após tuitar na madrugada de quinta-feira, 24, a respeito do título que recebeu durante sua participação em A Fazenda 12. Após ser chamada de planta, em referência a alguém que não se posiciona ou pouco aparece no jogo, a terceira colocada do reality rebateu dizendo que “planta não dá audiência”. “Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit e entre outros”, afirmou Bays. Em seguida, ela se defendeu citando o episódio em que Jojo Toddynho quebrou uma garrafa. “Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém.” As palavras “planta” e “Stéfani” entraram nos assunto mais comentados do Twitter nesta tarde.

Stéfani também virou manchete após dar unfollow na amiga de reality Raissa Barbosa. Segundo internautas, o tuíte e o unfollow seriam referência à live que Raissa e Lucas Selfie participaram. Ao apresentador Marcos Mion, Selfie afirmou que “tem plantas que a gente não gosta e plantas que a gente gosta. Se for pra ser sincero, eu vou falar. Teté, eu te amo, mas está sabonetando muito”. “Está mesmo, precisa se impor mais”, respondeu a ex-miss bumbum.