Felipe Prior se pronuncia pela primeira vez após condenação de estupro: ‘Vamos vencer’

Ex-BBB pediu em vídeo que seguidores parem de mandar mensagem para advogadas de vítimas

Reprodução/Instagram/felipeprior Felipe Prior foi condenado por estupro e pode responder em liberdade



O ex-BBB Felipe Prior se manifestou pela primeira vez nesta quarta-feira, 19, após ser condenado a seis anos de prisão por estupro. Em um vídeo publicado no Instagram, Prior pede para que seguidores parem de mandar mensagem para a advogada das vítimas. “Não preciso nesse momento de má exposição, eu sei que vocês torcem por mim, por favor não mandem mensagem às advogadas e outras pessoas envolvidas no caso. Eu preciso nesse momento da ajuda e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que mandam mensagem, mas peço que parem”, diz. No fim do pronunciamento, o ex-BBB agradece o apoio que vem recebendo e nega as acusações. “Eu sou inocente e iremos vencer tudo isso. Obrigado de coração”, finalizou. O caso aconteceu em 2014 e Prior pode recorrer em liberdade.

