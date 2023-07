Larissa Manoela justifica item ‘macabro’ em première de ‘Barbie’; veja imagem

Atriz compareceu na pré-estreia do filme de Greta Gerwig com um colar formado de pernas da famosa boneca

Reprodução/Instagram/larissamanoela Larissa Manoela chamou atenção por usar um colar 'macabro' na première de 'Barbie'



A atriz Larissa Manoela roubou a cena na première do filme “Barbie”, que aconteceu na noite desta terça-feira, 18, em São Paulo, ao usar um colar que foi classificado como “macabro” por diversos seguidores. O acessório chamou atenção, pois era composto por várias pernas da famosa boneca da Mattel [veja imagem abaixo]. “Achei meio macabro essas pernas penduradas”, comentou uma seguidora no post em que Larissa mostra o look que usou para a pré-estreia do longa. “Você assassinou as Barbies, que isso”, escreveu outra. “Não gostei do colar, parece que matou as Barbies”, acrescentou mais uma. Em meio à repercussão, Larissa explicou nos stories do Instagram que usou o acessório inusitado para divulgar seu próximo trabalho: “E o colar polêmico da Penélope, minha próxima personagem no filme ‘Traição Entre Amigas’, que em breve vocês poderão ver. Ela que cria e faz sua própria arte! Não poderia deixar de usar hoje”. Após assistir ao filme, a atriz elogiou a produção dirigida por Greta Gerwig. “Simplesmente impecável, o filme do ano”, disse a atriz ao lado do noivo, André Luiz Frambach. O live-action de “Barbie” chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, 20, e traz Margot Robbie como a personagem-título e Ryan Gosling como Ken.