Férias de Paolla Oliveira e Diogo Nogueira em destinos paradisíacos agitam redes sociais: ‘Gatilho’

Fotos compartilhadas pelo casal têm recebido uma série de elogios dos seguidores; artistas viajaram para Dubai e Ilhas Maldivas

Reprodução/Instagram/@paollaoliveirareal Paolla Oliveira e Diogo Nogueira curtem férias após Carnaval



Depois de um Carnaval baladado, a atriz Paolla Oliveira, de 41 anos, e o cantor Diogo Nogueira, de 42 anos, decidiram tirar férias e viajarem para locais paradisiácos. Os artistas escolheram pontos turísitcos como Dubai e as Ilhas Maldivas. Apesar do momento de descanso e lazer, o casal tem compartilhado nas redes sociais as viagens e chamado atenção dos fãs.

Em um dos registros, a atriz aparece de biquíni, pedalando ao lado do cantor em um dia ensolarado. Os elogios dos seguidores não param de chegar, com termos como ‘linda’, ‘maravilhosa’ e ‘perfeição’ sendo frequentemente utilizados para descrever a beleza do casal. Além disso, Paolla Oliveira também compartilhou momentos de descontração ao lado de Diogo Nogueira durante um café da manhã à beira-mar.

O cantor também tem enctando os seguidores com as imagens que compartilha. Recentemente ele postou uma foto em que aparece nadando ao lado de um tubarão, o que gerou grande repercussão em suas redes sociais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Publicado por Sarah Américo

*Reportagem produzida com auxílio de IA