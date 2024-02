Grupo Pagode do Coxa encontra RG perdido por cantor Thiaguinho no Rio Grande do Norte

Cantor perdeu documento em van, nos anos 2000, quando tocava em Natal com o Exaltasamba

Reprodução/Intagram RG perdido pelo cantor Thiaguinho



O grupo Pagode do Coxa estava cumprindo sua agenda de shows em Natal, no Rio Grande do Norte, quando o motorista da van mostrou uma de suas “lembranças” das aventuras de se trabalhar com transporte: uma cédula de identidade perdida nos 2000 por Thiaguinho, durante uma apresentação do Exaltasamba na capital potiguar. O vocalista do Pagode do Coxa gravou um vídeo, publicado no Instagram do grupo, perguntando se alguém conhece o dono do documento perdido, para que seja feita a devolução. “Thiago André Barbosa, nascido na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, no dia 11 de março de 1983. Vocês conhecem esse rapaz? Se conhecem, conte aqui do Pagode do Coxa para nós. Estamos querendo devolver o documento que achamos. Alô, Thiago André entre em contato”, brinca. “É uma identidade antiga e, provavelmente, ele deve ter feito outra. Mas, espero que o Thiaguinho tenha interesse em ter esse documento de volta. Seria maravilhoso”, finaliza João Victor, no vídeo.

Na internet, a brincadeira chegou longe e agora os fãs estão torcendo para que Thiaguinho encontre o motorista da van e o grupo Pagode do Coxa. O grupo já conta com 52,3 mil seguidores na rede social e o número só aumenta a medida que a brincadeira se espalha.

*com informações de Estadão Conteúdo