Fernanda Gentil diz que antes de namoro não sabia como é o sexo entre mulheres: ‘Vi uns filmes’

Ex-apresentadora da Globo viver um relacionamento de sete anos com a jornalista Priscila Montandon

Reprodução/Instagram/gentilfernanda Fernanda Gentil e Priscila Montandon estão juntas há sete anos



A apresentadora Fernanda Gentil contou que pesquisou sobre como é o sexo entre duas mulheres quando se apaixonou pela jornalista Priscila Montandon. Elas estão há sete anos juntas, sendo esse o primeiro relacionamento homoafetivo da ex-contratada da Globo. “Nunca nem imaginei [me relacionar com outra mulher]. Inclusive, não sabia nem como fazer nada (risos). Como é que faz? Como é que não machuca? Vi uns filmes, pesquisei no YouTube, vi umas coisas. Fiz o dever de casa, eu sou essa pessoa, mergulho na parada”, brincou a artista durante participação no podcast “PodDelas”. Fernanda falou que a conversa com Priscila chamou sua atenção e elas ficaram um tempo trocando mensagens por um tempo. A apresentadora, no entanto, não sabia como seria quando se encontrassem pessoalmente.

Quando finalmente ficaram cara a cara, Fernanda percebeu que, de fato, estava gostando da jornalista. “Eu me encanto por essência, não por carcaça. Quando eu vi, estava encantada por aquele ser, os princípios e valores muito parecidos, ela falava muito da família dela, eu da minha, a gente é muito próxima das [nossas] famílias.” Atualmente, elas moram juntas e, segundo a ex-apresentadora do “Globo Esporte”, enfrentam desafios como qualquer outro casal. “Não é fácil, o gênero não tem muito a ver, é o perfil de cada um, não é que com mulher é mais fácil”, ressaltou. Por outro lado, Fernanda acredita que há uma identificação natural nos assuntos por ambas serem mulheres e isso ajuda o relacionamento. A apresentadora de 36 anos está vivendo uma nova fase na sua carreira. Ela deixou a Globo em março deste ano e anunciou recentemente que vai cobrir a Copa do Mundo Feminina na CazéTV e focar em um canal do YouTube sobre sua vida.