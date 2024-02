Natiruts anuncia término da banda após 28 anos e inicia turnê de despedida

‘Leve Com Você’ contará com 20 shows e um repertório com músicas de diferentes épocas da banda

Reprodução / Stories Instagram @natiruts A última série de apresentações terá início na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no dia 8 de junho



A banda Natiruts, um dos ícones do reggae brasileiro, surpreendeu os fãs ao anunciar o término do grupo após 28 anos de estrada. Para se despedir do público, os artistas embarcarão em uma turnê intitulada “Leve Com Você“, que contará com 20 shows e um repertório repleto de músicas de diferentes épocas da banda. Os ingressos para os shows já estão disponíveis para venda no site Eventim a partir desta terça-feira, 27. A última série de apresentações terá início na Arena BRB Mané Garrincha, em Brasília, no dia 8 de junho, e se encerrará no Espaço Náutico Marine Club, em Belém, no dia 7 de dezembro. Em São Paulo, a banda se apresentará no dia 31 de agosto, com o show marcado para o Allianz Parque. Na capital paulista, os ingressos começam em R$ 100 para as cadeiras superiores e chegam a R$ 390 na pista premium. Contudo, a venda para o show no Allianz ainda será divulgada.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA