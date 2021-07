Fernanda Lima diz a Rodrigo Hilbert que tem sonhos eróticos com outros

Confissão foi feita durante o programa ‘Bem Juntinhos’, da GNT, que é apresentado pelo casal

Reprodução/Instagram/FernandaLimaOficial Rodrigo Hilbert e Fernanda Lima estão juntos desde 2004 e têm três filhos juntos



A apresentadora Fernanda Lima revelou ao marido Rodrigo Hilbert que tem sonhos eróticos com outras pessoas. A revelação foi feita durante a edição da quinta-feira, 8, do programa “Bem Juntinhos”, da GNT. “Uma vez eu falei para ele que de noite, as vezes, a gente ameaça a namorar, fecha porta, e quase na maioria das vezes, a gente é interrompido pelas crianças, e fica meio aquela frustração. E eu vou dormir de noite, e eu sonho, e não necessariamente com ele”, contou. “Esse não necessariamente com ele é que é complicado. Mas está tudo certo, nem me diz, não precisa me contar”, respondeu Hilbert, bem-humorado. Antes da revelação da esposa, o apresentador havia brincado com a possibilidade de ter sonhos eróticos. “Você já teve algum sonho erótico, amor?”, perguntou Fernanda. “Eu não, mas um amigo já teve”, respondeu Hilbert, fazendo os convidados caírem na risada. “Ele me contou… esse amigo me contou vários sonhos eróticos”, completou. O casal tem três filhos e está junto desde 2004