Zilu diz que atual noiva de Zezé Di Camargo ‘viveu escondida por 9 anos infernizando’

Ex-mulher do cantor afirmou que Graciele Lacerda foi amante do artista por nove anos; ex-casal vive por atritos públicos após uma decisão judicial

Reprodução/Instagram/@zilucamargooficial Zilu e Zezé Di Camargo se separaram em 2014



Os atritos entre Zilu Godói e seu ex-marido Zezé Di Camargo parecem estar longe do fim. Após perder um processo na Justiça para o cantor, a mãe de Vanessa Camargo usou suas redes sociais para criticar a reação de Zezé e de sua atual, Graciele Lacerda. Na manhã de quinta-feira, 8, o artista publicou um vídeo afirmando que “aconteceu um fato muito importante” em sua vida. “Eu sempre digo que a Justiça tarda, mas não falta. Quem está agindo com a verdade sempre vai prevalecer”, falou, em tom de mistério. A noiva do cantor comentou na publicação: “Tudo tem seu tempo, temos que ter paciência e deixar Deus agir. Na hora certa, tudo vai ser mostrado. Quem te conhece sabe o ser humano que você foi e é. Cuidou e cuida de todos até hoje, mesmo não agindo correto com você.” Em seguida, Zilu se posicionou: “Eu só queria que ele parasse de se autopromover em cima disso. Ele falou que tava feliz e eu fico feliz por ele, porque tudo foi conquistado por ele, não tem problema. Agora ele e a mulher dele ficar usando as redes sociais para tripudiar em cima de mim, não é justo”, desabafou em um vídeo.

Após a postagem do vídeo, Zilu voltou a se manifestar sobre as atitudes de Zezé e Graciele. Em resposta a um comentário, ela afirmou estar cansada das provocações. “Amiga, não aguento mais as provocações. Há nos suporto tudo sem comentar nada, mas cansei do meu silêncio e agora a verdade realmente vai prevalecer, porque eu não vou mais permitir isso”, escreveu. Uma outra seguidora afirmou que “as vezes é melhor termos paz a ter razão”. Zilu, então, respondeu. “O problema é quando a pessoa não te deixa em paz, né? Está há 16 anos fazendo inferno e ainda não está satisfeita”, disse em referência a Graciele. A ex de Zezé afirmou que a atual noiva foi amante do cantor por nove anos. “Já tem tudo que quer desde 2004, viveu escondida por 9 anos infernizando e ainda fala que a verdade prevalece. Que verdade é essa?”, questionou.