Maiara revela motivo pelo qual demitiu Bil Araújo: ‘Conta não fechava’

Segundo a cantora, quando Arcrebiano era segurança da dupla, o ex-BBB chamava mais atenção do que as sertanejas

Reprodução/Instagram/@maiara e @bilaraujo Bil Araújo trabalhou para a dupla sertaneja antes de entrar no 'BBB 21'



A cantora Maiara da dupla “Maiara & Maraisa” revelou na noite desta quinta-feira, 8, o motivo pela qual Bil Araújo, do “BBB 21“, foi demitido quando era segurança das sertanejas. Arcrebiano trabalhou no posto por dois anos. Na mesma época, o ex-BBB namorou Maraisa, que contou sobre o romance em uma entrevista ao “Altas Horas”. “Eu tinha um ex lá dentro, né? O Bil é meu ex…”, afirmou a artista, chocando Carla Diaz, que também era convidada de Serginho Groisman. Nesta quinta, Maiara estava em uma festa na casa da também cantora Marília Mendonça quando foi questionada sobre a decisão de demitir o ex-namorado da irmã. “Maiara, foi você que mandou o Bil embora?”, perguntou Marília de maneira descontraída. “Ah, foi… o segurança era bonito demais, chamava mais atenção que nós, não dava para andar no aeroporto”, afirmou Maiara. “A gente teve que colocar um segurança para o segurança. A conta não fechava”, divertiu-se. O participante de “No Limite”, que também estava no evento, respondeu. “Fiquei desempregado e tudo. Está vendo como as coisas são? Mas eu não guardo rancor”, respondeu Bil em tom bem-humorado. Além de Maiara e Bil, a influencer Flávia Pavanelli e o youtuber Alvxaro também estavam presentes.