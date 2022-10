Fernanda Lima diz que está ‘transando novamente’ com Rodrigo Hilbert; saiba o que houve

Apresentadora contou que o marido voltou a dormir com ela e falou dos desafios da maternidade

Reprodução/Instagram/fernandalima Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert estão juntos há quase 20 anos e possuem 3 filhos



A apresentadora Fernanda Lima abriu sua intimidade e compartilhou com seus seguidores que voltou a ter relações sexuais com o marido, o apresentador Rodrigo Hilbert. Ao anunciar o último episódio da terceira temporada do “Bem Juntinhos”, do GNT, a artista disse que o assunto mais repercutiu nas redes sociais foi a declaração dela no programa de que não queria transar por estar cansada devido aos desafios que estava enfrentando com a maternidade, dando destaque as suas noites mal dormidas. “Fato, minha gente: bebê pequeno, final do puerpério, vida corrida. E sei que não estou sozinha nessa, pois fui acolhida por milhares de mulheres. E, sim, precisamos conversar ainda mais sobre esse tema, quebrar tabus e valorizar mais a nossa vida real”, declarou Fernanda. “Tem sete dias que minha filhota passou a dormir a noite toda (depois explico como), saiu da cama compartilhada e deu a chance do Rodrigo voltar para nossa cama de casal. Ou seja, vida nova de novo depois de três anos. Estou descansada e transando novamente.” Fernanda e Rodrigo são pais dos gêmeos João e Francisco, de 13 anos, e Maria Manoela, de 2. O relato da apresentadora do extinto “Amor e Sexo”, da Globo, causou identificação em outras mães. “É isso mesmo, vida real, não somos máquinas e, sim, maternidade cansa”, comentou uma seguidora de Fernanda. “Achei incrível você ter se aberto para dizer que nem tudo são flores na maternidade e na vida”, escreveu outra. “Passei por isso também, e acho que temos que expor, sim, essa vida real! Chega de hipocrisias! Vamos a verdade dos fatos”, acrescentou mais uma.