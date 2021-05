Prática vem se tornando popular pelos benefícios trazidos, como a redução do risco de depressão pós-parto e melhora na recuperação da mãe

Reprodução/Instagram/FernandaLima Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert têm três filhos juntos: Maria, João e Francisco



Após o parto, Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert comeram placenta da filha da caçula, Maria Manoela. As imagens do momento foram exibidas durante o programa “Bem Juntinhos”, na GNT. No vídeo, Fernanda e Hilbert esperam o momento do parto com os gêmeos: João Lima e Francisco Lima, de 13 anos. Maria Manoela nasceu em 27 de outubro de 2019, mas as imagens só vieram a público durante a atração. Após o nascimento da caçula, a médica aparece com a placenta cortada em tiras em um prato. “Para chocar a sociedade”, diz a profissional da saúde. As imagens realmente chocaram o público que não é habituado com a prática, que vem se tornando popular pelos benefícios trazidos, como a redução do risco de depressão pós-parto e melhora na recuperação da mãe. A surpresa fica por Hilbert, que também acompanhou a esposa e comeu o órgão materno-fetal.