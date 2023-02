Rihanna é a artista com maior audiência da história do Super Bowl

Comeback da cantora foi assistido por 118,7 milhões de espectadores no mundo

FE/EPA/CAROLINE BREHMAN Rihanna voltou a se apresentar depois de anos sem lançar projetos novos



Com um histórico que inclui nomes icônicos da música como Michael Jackson, Diana Ross, Madonna, Prince e Lady Gaga, o show do intervalo do Super Bowl se consagrou com um dos eventos musicais mais aguardados do ano. No mundo, fãs que muitas vezes não acompanham o campeonato ou que até mesmo não veem os jogos se reúnem para assistir à apresentação musical do intervalo e este ano não foi diferente. A estrela da noite foi a cantora Rihanna, que não lançava nada desde 2016. “A volta de Rihanna” foi um dos tópicos mais falados nas redes sociais nas últimas semanas e isso se refletiu em números: a audiência da apresentação – que ocorreu no último domingo, 12 – foi a maior registrada pelo Super Bowl em sua história. Segundo informações divulgadas pela Fox News, o pico de audiência chegou a 118,7 milhões de espectadores durante o show de Rihanna, 5,7 milhões a mais do que a audiência do jogo em si, que ficou em torno de 113 milhões. Quem antes detinha o título de apresentação mais vista era a americana Katy Perry, com 114,4 milhões, em 2015. Em show ‘diferente’ dos apresentados anteriormente, Rihanna não levou uma mega estrutura para o gramado. A cantora ficou parada em uma plataforma flutuante e iluminada por LED durante a maioria dos 13 minutos de apresentação, na qual contou um medley de seus maiores hits. Durante a apresentação ela revelou sua segunda gravidez.

*Com informações do Estadão Conteúdo