Fernanda Paes Leme fala sobre affair escondido com João Vicente de Castro

Fernanda Paes Leme, de 42 anos, compartilhou detalhes sobre sua conexão com João Vicente de Castro, também com 42 anos. Ela esclareceu que, embora tenham vivido um romance, ele não é considerado seu ex-namorado. “Ele não é meu ex-namorado. Tive um leve momento [apaixonada]. Conheci o João virtualmente no antigo Twitter, em 2009, 2010”, disse no programa “Close Errado”, do YouTube, de Jana Rosa e Camila Fremder.

A artista contou que os dois se tornaram amigos enquanto ela namorava e ele era casado com Cleo Pires. Segundo ela, eles se envolveram romanticamente apenas quando ficaram solteiros. A gente ficava escondido, era ótimo, todo mundo achava que a gente era muito amigo, era divertidinho. Da turma, ninguém sabia”.

Paes Leme relembra que ficou chateada ao descobrir do envolvimento do artista o com Sabrina Sato, que aconteceu entre 2013 e 2015. “Falei que antes de qualquer coisa a gente era amigo, ele poderia ter conversado comigo, dado um toque. Ninguém sabia, só os dois, eu senti essa energia. Fiquei um pouco magoada, não tinha nada combinado entre a gente, mas tinha uma amizade e um amor muito grande.

