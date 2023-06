Fernanda Paes Leme fica chocada ao descobrir atitude de Gkay: ‘Eu era amiga dela’

Durante conversa com Pedro Sampaio, atriz soube que foi excluída do ‘Close Friends’ da influenciadora

Reprodução/YouTube/GIOH Fernanda Paes Leme descobriu em podcast que não está mais no 'Close Friends' de Gkay



A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme não escondeu sua surpresa ao descobrir durante uma entrevista que foi removida pela influenciadora Gkay do “Close Friends”, ou “Melhores Amigos”, no Instagram. Quando uma pessoa está nesse grupo, ela pode ver stories que outros seguidores não têm acesso. Durante o podcast “Quem Pode, Pod”, que Fernanda comanda com a atriz Giovanna Ewbank, o nome da dona da “Farofa” foi citado e o DJ Pedro Sampaio, convidado da atração, revelou que ela está namorando. “Quem é o namorado dela?”, perguntou Fernanda. “Olha, sei lá. Ela posta direto no ‘Melhores Amigos’”, respondeu o artista, mantendo o mistério. A expressão da apresentadora, que estava sorrindo, mudou e ela comentou: “Ih, gente, talvez eu não esteja nos ‘Melhores Amigos’ dela”. Giovanna também se manifestou: “Fernanda, ela tirou a gente dos ‘Melhores Amigos’ dela”. A atriz disse à amiga: “Você tudo bem, mas eu era amiga dela. Configurava amizade”. Na sequência, Fernanda acrescentou: “Acabou [a amizade], talvez não era para ser”. A mulher de Bruno Gagliasso rapidamente mudou de assunto e a entrevista seguiu.