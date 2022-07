Fernanda Paes Leme revela que traiu o namorado com Rogério Flausino em festa de Angélica

Atriz contou que beijou o vocalista do Jota Quest no casamento da apresentadora com Luciano Huck

Reprodução/YouTube/Gioh/Instagram/rogerioflausinooficial Fernanda Paes Leme contou que ficou Rogério Flausino em casamento de Huck e Angélica



A atriz Fernanda Paes Leme revelou que ficou com o cantor Rogério Flausino, vocalista da banda Jota Quest, no casamento dos apresentadores Angélica e Luciano Huck, em 2004. Durante o podcast “Quem Pode, Pod”, a artista deu detalhes de como tudo aconteceu. “O casamento da Angélica e do Luciano Huck parou o país, dentre os mil e quinhentos convidados estava eu, com meus 20 e pouquinhos anos, recém chegada no Rio de Janeiro. Peguei o buquê e uma parte foi para a Juliana Knust”, comentou Fernanda com Angélica, convidada da atração. “Teve uma outra coisa, eu peguei o buquê e o Rogério Flausino no seu casamento”, acrescentou.

A esposa de Huck falou que já sabia desse affair. “Não queria falar isso [aqui no podcast], achei que a gente não podia falar, fiquei na minha. O Rogério Flausino estava cantando no casamento e tinha um camarim. Na hora da festa, chegaram em mim e falaram: ‘Você não vai acreditar, a Fê está pegando o Rogério lá no camarim’. Eu falei: ‘Jura?’. No meio do casamento, eu já sabia de tudo”, contou Angélica aos risos. Por fim, Fernanda ainda falou que, na época, estava comprometida: “No seu casamento, eu estava namorando. Acho que estava quase acabando o namoro”. A apresentadora brincou dizendo que não acreditava nisso: “Você não estava namorando, porque você estava muito solta”.