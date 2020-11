Fernanda Rodrigues descobriu traição de André Marques por acaso na TV: ‘Meu mundo caiu’

Apresentador fez presença vip em uma micareta fora de época que foi transmitida ao vivo

Reprodução/Instagram/ferodriguesoficial/euandremarques Fernanda Rodrigues, André Marques



A atriz e apresentadora Fernanda Rodrigues contou detalhes de como descobriu que foi traída pelo apresentador André Marques, durante participação no programa “Que História É Essa Porchat?”, da GNT. O relacionamento aconteceu quando eles tinham 16 anos e estavam no elenco de “Malhação”, da Globo, em 1996. “A gente namorou e era uma graça, tipo capa de revista”, brincou a artista.

A confusão começou quando André foi fazer uma presença vip em uma micareta fora de época. “Eu fiquei em casa, liguei a televisão, estava zapeando e encontrei um canal que estava passando ao vivo esse carnaval fora de época. De repente, mostrou o trio que o André estava, eu identifiquei ele e fiquei lá vendo. Ele começou a falar no ouvido de uma moça, de repente ele começou a xavecar a moça e de repente ele beijou a moça. Quem já na vida assistiu ao vivo a própria traição?”, indagou Fernanda na atração.

A apresentadora contou que André era o único do grupo que, na época, tinha um celular e ela começou tentar falar com ele: “Fiquei assistindo aquilo, imagina, eu com 16 anos, meu mundo caiu completamente, comecei a ligar para o celular e falar [na caixa postal] que eu estava vendo. No final, eu já estava histérica”. O intérprete de Mocotó também participou do programa e contou: “Eu fiquei cagado quando ouvi as mensagens dela e pensei em falar que era só uma gravação, mas vi que era muito escroto inventar uma história dessas”. Fernanda deixou claro que não guarda nenhum ressentimento do ex e que atualmente eles são muito amigos.