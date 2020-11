Affair de Whindersson, Maria Lina volta a trancar Instagram após ganhar mais 230 mil seguidores

Estudante de engenharia já está sendo considerada uma nova influenciadora digital

Reprodução/Instagram/marialdgg Maria Lina ganhou destaque no Instagram após affair com Whindersson



Desde que o jornalista Léo Dias vazou um vídeo em que Whindersson Nunes aparece beijando a estudante de engenharia Maria Lina, no Amazonas, a jovem vem atraindo muitos olhares. Segundo divulgado pelo Tô na Pan nesta quarta-feira, 4, a morena contava com 24,1 mil seguidores no Instagram e mantinha sua conta fechada, mas após ela postar um stories, que apagou em seguida, no qual aparecia junto com humorista, o perfil dela passou a ser muito procurado.

Maria Lina conquistou rapidamente 190 mil seguidores e chegou a deixar seu perfil aberto. Horas depois, ela já contava com mais de 263 mil seguidores e garantiu o selo de verificação no Instagram. Depois de todo esse burburinho, ela voltou a deixar a conta como privada. A universitária já está sendo considerada uma nova influenciadora digital e até Luísa Sonza, ex-mulher de Whindersson, já se pronunciou sobre o affair. A cantora pediu no Twitter para os fãs não começarem com ataques: “Não façam igual fizeram e fazem comigo”.