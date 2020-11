Fernando Zor fica indignado com mensagem que seguidor mandou para sua filha: ‘Sem noção’

Kamily foi questionada por que o sertanejo não parecia feliz quando estava ao lado dela

Reprodução/Instagram/fernando Fernando Zor com a sua filha mais velha, Kamily



O cantor Fernando Zor compartilhou nas redes sociais que ficou indignado ao ver que um seguidor da sua filha mais velha, Kamily, de 18 anos, perguntou à jovem por que o sertanejo não parecia feliz quando estava junto com ela. “Internet também é terra de gente sem noção. Estava olhando os stories da minha filha Kamily e ela recebeu a seguinte pergunta”, escreveu o sertanejo ao expor a publicação feita no Instagram da jovem.

“Por que será que quando você está com seu pai, temos a impressão que ele não é feliz?”, questionou o seguidor. “Talvez você tenha essa impressão porque ele se afasta da internet para ficar comigo, assim como eu também”, respondeu Kamily. Fernando parabenizou a filha pelo seu posicionamento e deu sua resposta: “Mandou muito bem, minha filha. Você e sua irmã são a felicidade mais verdadeira que eu tenho. Vocês são o alicerce da minha vida! Ninguém precisa entender, só nós sabemos. Amo vocês”.

Vale ressaltar que Kamily é fruto do relacionamento do sertanejo com Aline Oliveira, com quem ele briga na Justiça, após a mãe da menina alegar publicamente que o cantor é um pai ausente. Quando a crise familiar se tornou pública, Kamily chegou a se manifestar nas redes sociais e disse que Fernando sempre foi um “ pai ausente e pouco atencioso”, mas que já estava “acostumada” com isso e que, de modo geral, seu pai “é um cara muito bom”.