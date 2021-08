Fernanda Souza conta como ela e Thiaguinho reagiram à gafe de Taís Araújo

Atriz se manifestou após a jurada do ‘The Masked Singer Brasil’ postar um pedido de desculpas

Reprodução/Instagram/fernandasouzaoficial/13.08.2021 Fernanda Souza disse que ela e Thiaguinho deram risada de Taís Araújo



A atriz Fernanda Souza comentou sobre a gafe cometida por Taís Araújo na estreia do “The Masked Singer Brasil”, na Globo. No reality show comandado por Ivete Sangalo, os jurados precisam descobrir quem é o famoso que está cantando fantasiado. Durante a atração, os participantes vão dando pistas de quem eles são e a famosa vestida de girassol deu como dica: “Eu sou loucamente apaixonada pelo Thiaguinho”. Taís espontaneamente gritou: “Fernanda Souza”. O momento viralizou nas redes sociais e a ex-mulher do pagodeiro se pronunciou: “Chegou [até mim] através das minhas amigas. A primeira que me falou foi a Aretha [Oliveira], mas eu já sabia porque a própria Taís já tinha me contado”.

Após o programa ir ao ar, Taís postou um pedido de desculpas no Twitter: “Queria deixar aqui minhas desculpas tão públicas e sinceras pela gafe de ontem para a Fê Souza e para o Thiaguinho, que eu amo. E dizer que apesar deles estarem super bem resolvidos, parece que quem não superou essa separação até hoje fui eu, né?”. Fernanda respondeu a atriz pelo Instagram e contou como ela e o pagodeiro reagiram à situação: “Taís, você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. Não precisa pedir desculpas (risos)! Eu e o Thiaguinho rimos muito”. A intérprete de Mili na primeira versão de “Chiquititas” também comentou o fato de Taís não ter superado o término do casal, que ficou junto por oito anos: “Amiga, mas já tem praticamente dois anos (risos)! Ok, a pandemia deixou uma galera ‘coisada’ em relação ao tempo”.