Taís Araújo comete gafe em estreia do ‘The Masked Singer Brasil’; assista

‘Que vergonha’, disse a atriz ao dizer que Fernanda Souza é ‘loucamente apaixonada’ pelo ex-marido, Thiaguinho, em novo programa da Globo apresentado por Ivete Sangalo

Reprodução/Globo/11.08.2021 Taís Araújo ficou com vergonha após comentário no The Masked Singer Brasil'



A estreia do “The Masked Singer Brasil” na Globo agitou as redes sociais e um dos momentos que mais chamou a atenção do público foi uma gafe cometida pela atriz Taís Araújo, uma das juradas da atração apresentada por Ivete Sangalo. No programa, famosos se apresentando usando uma fantasia e a missão dos jurados é descobrir quem está por trás do personagem. Durante a atração, os participantes vão dando dicas de quem eles são e, em uma conversa com Ivete, o famoso fantasiado de girassol disse: “Eu sou loucamente apaixonada pelo Thiaguinho”. No calor da emoção, Taís gritou: “Fernanda Souza”. O humorista Eduardo Sterblitch e a cantora Simone Mendes, que também são jurados da atração, não aguentaram e começaram a rir de Taís, que logo percebeu a gafe que cometeu.

“Que vergonha, gente”, afirmou a artista casada com Lázaro Ramos. Ivete tentou amenizar o climão dizendo: “Todo mundo é louco por Thiaguinho”. Nas redes sociais, boa parte do público acredita que o girassol é Sandra de Sá. Fernanda Souza viveu um relacionamento de oito anos com o pagodeiro e a separação foi anunciada pelo casal em outubro de 2019. Na época, os artistas disseram nas redes sociais que eles perceberam que a “relação se transformou numa linda amizade”. Mesmo após a separação, Thiaguinho continuou manifestando sua admiração por Fernanda e, no último dia 18 de junho, o cantor fez um post dizendo que a união deles é inabalável e que a atriz é sua melhor amiga.

tais Araújo gente como a gente que não superou o término d Thiaguinho e Fernanda Souza pic.twitter.com/79dE3OlAWi — Drii ❁ (@drik_ni) August 11, 2021

O melhor momento da noite foi a Thaís berrando Fernanda Souza e depois percebendo que fez cagada KKKKKKKKKKKKK #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/US1rEyrKeN — Yasmin Azevedo (@yasmin_azvdo) August 11, 2021

Morto com a Thais Araújo quase solta um Fernanda Souza sendo

que ela separou do Thiaguinho kkkk #TheMaskedSingerBR pic.twitter.com/0nX9J0b0Kl — Victorinon! (@Juvictorino) August 11, 2021