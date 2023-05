Festa da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe tem acidente com vestido de grife, pônei defecando e tio ausente

Evento luxuoso aconteceu em Goiânia, teve como tema ‘unicórnio’ e contou com show de Maiara e Maraisa

Reprodução/Instagram/virginia Filha mais velha de Virginia Fonseca e Zé Felipe, Maria Alice completou dois anos



Maria Alice, filha mais velha da influenciadora Virginia Fonseca e do cantor Zé Felipe, completou dois anos e ganhou uma festa de luxo nesta terça-feira, 30. Os detalhes do evento, que aconteceu em Goiânia, foram divulgados pela artista e por seus convidados nas redes sociais. Com o tema unicórnio, a festa contou com shows de Maiara e Maraisa, Pepe Moreno, DJ John e também com uma apresentação de personagens vivos da animação Bolofofos. Virginia usou um vestido branco da grife Dolce Gabbana, que pelo e-commerce está custando por cerca de 4 mil euros (R$ 21 mil na cotação atual). Às 20h25, a influenciadora postou nos stories que houve um pequeno acidente com a sua roupa. “Maria Flor [filha caçula] mijou em mim”, escreveu Virginia, acrescentando um emoji de palhaço. Na sequência, ela apareceu com outra roupa e disse que tinha trocado o look.

Na hora de cantar parabéns, Maria Alice entrou montada em um pônei, que acabou defecando no salão. O momento foi registrado pelos convidados e repercutiu nas redes sociais. O que também não passou despercebido foi a ausência de João Guilherme, irmão mais novo de Zé Felipe e tio da aniversariante, na festa. O filho caçula de Leonardo marcou presença na noite desta terça na estreia da exposição “Da Vinci & Michelangelo – As Farpas do Renascimento”, em São Paulo. “Cadê você lá no aniversário da sua sobrinha?”, comentou um seguidor em uma selfie postada pelo artista no Instagram. “Por que não foi no aniversário da Maria Alice?”, perguntou outro. “Esse ano não vai ter foto com todos os irmãos na festa da Maria Alice”, acrescentou mais um. Aparentemente, Pedro Leonardo também não compareceu no evento.