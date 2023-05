Poliana Rocha esclarece relação com Virginia Fonseca após insinuação de fã

Mulher de Leonardo também rebateu crítica sobre as músicas de Zé Felipe e deu dica para quem busca reconciliar um relacionamento

Reprodução/Intagram/virginia Virginia Fonseca é casada com Zé Felipe, filho de Poliana Rocha com Leonardo



A influenciadora Poliana Rocha, mulher do cantor Leonardo, saiu em defesa da nora, a influenciadora Virginia Fonseca neste domingo, 21. Ao abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, um seguidor mandou: “Você é uma mulher tão sábia e não consegue enxergar quem é de verdade sua nora?”. Virginia, que é casada com o cantor Zé Felipe, demonstra nas redes sociais ser próxima dos sogros. “Muitas perguntas deste tipo, estou até sem entender!!! Até que me prove o contrário, Virgínia é uma filha para mim, tenho um imenso amor por ela!!! Nossa relação é super respeitosa e sadia”, declarou a mãe do cantor de Roça em Mim e Bandido. Sem rodeios, um outro seguidor criticou o trabalho do filho de Poliana: “Você não acha que Zé Felipe deve cantar sertanejo? As músicas dele estão muito vulgares”. A mulher de Leonardo respondeu: “Ele tem que cantar o que ele quiser!!! Sem julgamentos!!! Zé é super talentoso”. Poliana, que é casada com Leonardo há 27 anos, já perdoou mais de uma vez as traições do marido, que chegou a ter filhos fora do casamento – como o ator e cantor João Guilherme. Questionada sobre como conseguiu se reconciliar com o sertanejo, Poliana explicou: “A reconciliação é um processo, não espere que tudo volte ao normal depois de uma única conversa. Concentre-se nas pequenas vitórias ao longo do caminho em vez de manter o foco no resultado final. É preciso tempo para que as relações sejam curadas”.