Anitta volta a expor atrito com gravadora e faz alerta: ‘Cuidado com tudo que você assina’

Cantora cobrou uma posição da Warner Music Brasil, pois tenta negociar um preço para quebrar seu contrato

Reprodução/Instagram/anitta Anitta expôs novamente conflito que vive com a Warner Music Brasil



A cantora Anitta voltou a fazer críticas a Warner Music Brasil, gravadora com quem tenta romper seu contrato. A artista se manifestou após sua foto ser usada em uma publicação sobre o Dia das Mulheres, celebrado em 8 de março. “Ao invés de um post bonitinho, eu adoraria que o CEO [da Warner] fizesse o que ele me prometeu a um mês atrás, depois que eu perguntei quanto é para terminar meu contrato e ele disse que isso não aconteceria, me respeite, enquanto uma jovem mulher, dando pelo menos um pouco de real importância à conversa justa, honesta e respeitosa que pedi com vocês, em vez de mandar seus advogados falarem com os meus sobre dinheiro, quando eu disse que já aceitava o triste e injusto fato de que sou a maior investidora aqui e pedi à gravadora para fazer o trabalho simples que ela deveria: promover minha música”, escreveu a dona do hit Envolver nos stories do Instagram.

O desejo da cantora é saber quanto a gravadora quer para eles encerrarem o contrato que foi fechado quando Anitta estava começando sua carreira artística. A poderosa enfatizou que espera um preço justo, levando em consideração o que a Warner investiu nela. De acordo com a artista, ela tentou algumas vezes fazer essa negociação, mas todas foram “tentativas inúteis”. Anitta também mandou um recado para os jovens artistas que estão começando agora. “Cuidado com tudo que você assina. Eu era tão jovem e ingênua quando fiz essa merda comigo mesma há mais de 10 anos. Não sabia nem 10% da realidade. Não importa o quão pequeno você seja, você vai crescer, e se ver preso em um looping sem chance é tão frustrante. Você vai ficar com medo, então vai tentar jogar perfume, mas merda cheira a merda, não importa quantas rosas você coloque em cima, não importa se eles movem sua merda para outro lugar, ainda é uma merda”, declarou a cantora, que acrescentou que se sente lutando sozinha. “Nem perdem tempo com você, porque você é muito pequeno no grande mar de tubarões com milhares de outros peixes pequenos para continuar comendo.” A Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de imprensa da Warner Music Brasil, mas ainda não obteve retorno.