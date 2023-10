Festival Primavera Sound anuncia shows de MC Carol e mais quinze novas atrações; saiba detalhes

Evento acontece em São Paulo, no Autódromo de Interlagos, nos dias 2 e 3 de dezembro

Reprodução/Instagram/mccaroldeniteroioficial MC Carol é uma das atrações do Primavera Sound



O festival Primavera Sound anunciou um novo palco para compor o evento que acontece nos dias 2 e 3 de dezembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Com dezesseis artistas escalados, o “TNT Club” traz novos nomes da música eletrônica brasileira, além da funkeira MC Carol. DJs e cantores como DJ KL Jay (Racionais MC’s), DJ Gabriel do Borel e MC Rebecca foram confirmados. O Primavera Sound ainda traz nomes como The Cure, Pet Shop Boys, Carly Rae Jepsen, Grimes, The Killers, Black Midi e Marisa Monte para a zona sul da capital paulista. O evento ocupará pela segunda vez a cidade de São Paulo, após os criadores da marca sediada em Barcelona apostarem em uma agenda em diversos países da América do Sul. Os ingressos ainda estão disponíveis na bilheteria do Teatro Renault, no centro de São Paulo, e no site da T4F (com taxa de conveniência. Os preços para comparecer ao festival variam entre R$ 594 e R$ 1776.