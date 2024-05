Filha de Brad Pitt e Angelina Jolie abandona sobrenome do pai

Vivienne Jolie é a terceira filha a deixar de usar o sobrenome do pai após o divórcio, seguido por Zahara e Shiloh

BERTRAND GUAY / AFP Uma fonte revelou à revista americana que as crianças parecem não querer mais ter ligação com o ator.



A revista americana “In Touch” divulgou que Vivienne, filha de Brad Pitt e Angelina Jolie, decidiu abandonar o sobrenome do pai. A adolescente, de 15 anos, foi creditada como “Vivienne Jolie” nos créditos da peça The Outsiders, estrelada por Angelina na Broadway. Com isso, Vivienne se torna a terceira filha do casal a deixar de usar o sobrenome Pitt. Zahara, 19, se apresentou em um evento da faculdade como “Zahara Marley Jolie” e Shiloh, 17, fez sua conta pessoal e secreta no Instagram como “Shi Jolie”. Uma fonte revelou que as crianças parecem não querer mais ter ligação com o ator. “A implicação é que as crianças não querem ter nada a ver com Brad”. Após o divórcio de Jolie e Pitt em 2016, o ator tem se esforçado para reconstruir o relacionamento com os filhos. O casal, que ficou junto por 10 anos, são pais de seis crianças: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox e Vivienne.

Publicado por Luisa Cardoso

*Reportagem produzida com auxílio de IA