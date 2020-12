Filha de Eduardo Galvão fala do estado de saúde do pai intubado com Covid-19

Mariana Galvão disse que o médico viu uma melhora do pulmão do ator internado desde o dia 26 de novembro

Arquivo pessoal Mariana Galvão junto com o pai, o ator Eduardo Galvão



O ator Eduardo Galvão, de 58 anos, está internado desde o último dia 26 de novembro com Covid-19 no Hospital Unimed, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Com o pulmão comprometido, ele precisou ser intubado, mas já está apresentando uma ligeira melhora. Em entrevista à Jovem Pan, a filha do artista, Mariana Galvão, deu detalhes do estado de saúde do pai: “Ele continua intubado, mas o médico disse que ele passou a noite desta quinta-feira super bem, que está respondendo bem ao tratamento e já viu melhora no pulmão dele, graças a Deus”. Mariana também falou que a equipe médica está se esforçando para conseguir ajudar Eduardo: “Eles estão fazendo exames de duas em duas horas, acertando medicações e estão de olho nos rins dele, mas está tudo sob controle”. O veterano ator da Globo soma inúmeros trabalhos na televisão e o mais recente foi a participação na novela “Bom Sucesso” como o Dr. Machado, que foi exibida na faixa das 19h.