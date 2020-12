Filha de Alok e Romana Novais nasce prematura por complicações relacionadas à Covid-19

A médica disse que teve parto normal e que ela e a filha estão bem

Reprodução/Instagram/romananovais Alok e Romana Novais falaram sobre o nascimento prematuro da filha



A filha do DJ Alok com a médica Romana Novais acabou nascendo prematura por causa de uma complicação relacionada a Covid-19 – o casal anunciou no início da semana que tinha testado positivo para a doença. Nesta quinta-feira, 3, Romana compartilhou nas redes sociais o susto que passou: “Entrei em trabalho de parto prematuro. A Raika nasceu ontem à noite, de parto natural. Tudo aconteceu muito rápido e graças a Deus ela nasceu muito bem. Nós duas estamos bem assistidas e em oração para uma boa recuperação. Nem tudo acontece como planejamos e os planos de Deus são sempre maiores e melhores que os nossos”. A médica, que já é mãe de Ravi, de 10 meses, agradeceu as orações e mensagens de carinho que tem recebido. Alok também se manifestou nas redes sociais: “Jamais imaginei que meus dois filhos nasceriam no mesmo ano. Ontem minha filha Raika veio ao mundo mais rápido do que imaginávamos mas graças a Deus a Romana e ela estão bem e sob os melhores cuidados médicos. Diante de tudo que estamos vivendo, presenciamos mais um milagre. Tudo muito intenso, mas nada acontece sem a intervenção divina. Com fé em Deus logo estaremos todos juntos em casa”.