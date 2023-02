Luiza Brunet fala sobre filhas de Glória Maria: ‘Estão sofrendo bastante’

Jornalista, que foi velada nesta sexta-feira, 3, era mãe de Maria e Laura; ela adotou as meninas sozinha em 2009

Reprodução/Instagram/gloriamariareal Glória Maria adotou Maria e Laura em 2009



A modelo e empresária Luiza Brunet compareceu nesta sexta-feira, 3, no velório da jornalista Glória Maria, que aconteceu no Crematório e Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. A jornalista da Globo morreu na manhã de quinta-feira, 2, por complicações de um câncer e deixou duas filhas, Maria, de 15 anos, e Laura, de 14. Em conversa com jornalistas que estavam no local, Luiza falou como estão as jovens após a morte da mãe: “As meninas estão sofrendo bastante, como toda filha sofre. Elas estão sendo amparadas também”. Glória adotou as filhas em 2009 sozinha e declarou em uma entrevista à revista Veja que caso ela morresse, elas ficariam com seus padrinhos. Luiza também falou da falta que a repórter vai fazer no seu cotidiano.

“A Glória é a mulher mais engraçada e doce que já conheci na vida. Ela demonstrava isso perante as câmeras, mas fora ela era mais engraçada e mais maravilhosa ainda. Uma mulher extraordinária”, comentou a modelo, que definiu a jornalista como “uma amiga querida”. “A gente não entende a morte quando ela chega, principalmente de uma pessoa que o Brasil ama.” Glória recebeu diversas homenagens de famosos e jornalistas após sua morte. No velório, também estiveram presentes famosos como Marina Ruy Barbosa, Maju Coutinho, Camila Queiroz, Klebber Toledo e Pedro Bial.