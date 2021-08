Filha de Gugu Liberato rebate críticas após vídeo vazado: ‘Não se trata de um carro’

Em seu esclarecimento, Sofia enfatizou que a gravação com a irmã foi divulgada sem seu consentimento

Reprodução/Instagram/sofi_liberato/27.08.2021 Sofia, filha de Gugu, virou assunto nas redes após ter um vídeo vazado



Sofia, filha do apresentador Gugu Liberato, decidiu se pronunciar após vazar um vídeo em que ela e a irmã, Marina, acusam a tia, Aparecida Liberato, de manipulação. A irmã do comunicador, que morreu em novembro de 2019 após sofrer um acidente doméstico, é a inventariante do processo que vai definir a partilha dos bens de Gugu e a responsável por controlar o dinheiro que as gêmeas, de 17 anos, recebem. Após o vazamento do vídeo, Sofia virou meme nas redes sociais, pois viralizou um trecho em que ela fala que a tia a impediu de comprar um Porsche por ser muito caro e, por conta disso, ela precisou comprar um veículo que custa a metade do preço. Com a repercussão, Sofia postou um esclarecimento no Instagram dizendo que o vídeo vazado se trata de algo sério e não apenas de um carro.

“Para todas as pessoas que estão me criticando e me julgando, já que houve o vazamento do vídeo, eu sugiro vocês a assistirem ele inteiro para vocês entenderem o contexto. Vocês vão ver que, na verdade, não se trata da compra de um carro, se trata de um assunto muito mais sério e importante que está por trás disso”, afirmou a filha de Gugu. “Queria esclarecer que eu e minha irmã não daremos nenhuma entrevista, tanto porque nosso processo está em segredo de justiça. Esse vídeo foi vazado sem o nosso consentimento, só era para ser visto pelos olhos da Justiça. Nossos advogados estão tomando todas as medidas possíveis para resolver isso.” Em nota enviada à Jovem Pan, Nelson Wilians, advogado que representa as gêmeas no processo, também declarou que “a gravação foi feita diretamente para a Justiça e faz parte do processo de inventário que tramita em segredo de justiça” e declarou que “os fatos serão apurados na esfera cabível”.

Gugu, que sempre manteve sua vida pessoal longe dos holofotes, teve sua intimidade exposta após sua morte devido a disputa por sua herança – avaliada em R$ 1 bilhão. Em testamento, o apresentador deixou 75% para os três filhos – João Augusto, Marina e Sofia -, 25% para os cinco sobrinhos e uma pensão para sua mãe, Maria do Céu. A questão é que Rose Miriam Di Matteo, mãe dos filhos do artista, não foi citada no testamento e, agora, ela tenta provar na Justiça que tinha uma união estável com Gugu. Caso ela consiga provar a união, Rose passa a ter direito a 50% do patrimônio deixado pelo apresentador. Nesse meio tempo, o chef de cozinha Thiago Salvático também se manifestou afirmando que viveu um relacionamento de oito anos com o comunicador.