Mel Brooks recebe Oscar honorário em homenagem à sua carreira

Diretor de 97 anos recebeu prêmio mais de meio século depois de ter ganhado sua única estatueta por ‘Os Produtores’

KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Mel Brooks recebe um Oscar honorário no palco durante o 14º Prêmio Anual dos Governadores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas no The Ray Dolby Ballroom



O diretor Mel Brooks, de 97 anos, foi homenageado na terça-feira, 9, durante o Governor’s Awards, evento organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e recebeu um Oscar em reconhecimento à sua carreira, mais de meio século depois de ter ganhado sua única estatueta por ‘Os Produtores’. Durante a cerimônia, Brooks brincou sobre ter vendido sua estatueta anterior e garantiu que não venderia a nova. Mel Brooks é considerado um dos mestres da comédia em Hollywood e é um dos poucos artistas a conquistar os quatro principais prêmios da indústria – Emmy, Grammy, Oscar e Tony (EGOT). Além de Os Produtores, ele é conhecido por filmes como Banzé no Oeste, O Jovem Frankenstein e Alta Ansiedade.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A atriz Angela Bassett, de 64 anos, também foi homenageada durante o evento. Indicada duas vezes ao Oscar e conhecida por interpretar Tina Turner em ‘Tina – A Verdadeira História de Tina Turner’, ela recebeu um Oscar honorário. Em seu discurso, Bassett prestou homenagem a outras artistas negras e expressou o desejo de tornar a indústria cinematográfica mais inclusiva. Outra premiada da noite foi a produtora americana Michelle Satter, fundadora e diretora dos programas artísticos do Instituto Sundance. Ela recebeu o Prêmio Humanitário Jean Hersholt por seu trabalho de mais de 40 anos ajudando cineastas em estágios iniciais de suas carreiras. A editora Carol Littleton também foi homenageada durante o evento.

O Governor’s Awards é um evento anual organizado pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para reconhecer as contribuições e conquistas de uma vida dedicada à indústria cinematográfica. A cerimônia foi separada da transmissão do Oscar em 2009, permitindo que mais personalidades fossem premiadas e tivessem tempo para discursos sem restrições. Durante a noite, houve momentos de risos e emoção, com serenatas, brindes e lembranças de perdas recentes no meio artístico.