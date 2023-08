Julgamento do ator Jonathan Majors é adiado para setembro

Estrela de ‘Creed 3’ e ‘Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania’ foi presa em 25 de março acusado de agredir uma mulher durante uma discussão

Frederic J. Brown / AFP Julgamento começaria nesta quinta-feira, 3, mas foi adiado para 6 de setembro



O julgamento do ator Jonathan Majors foi adiado para o dia 6 de setembro. O caso começaria a ser julgado em Nova York nesta quinta-feira, 3, mas, de acordo com a Variety, a defesa pediu um adiamento, sob a alegação de que a promotoria demorou para compartilhar evidências sobre o caso. Priya Chaudhry, advogada de Majors, divulgou um comunicado no qual diz que seu cliente “é a vítima real de uma provação vergonhosa” e que o ator “teve sua vida, carreira e reputação despedaçadas”. O ator foi preso em 25 de março em Manhattan acusado de violência doméstica após se envolver em uma briga com uma mulher de 30 anos. De acordo com o TMZ, a vítima alegou que foi agredida após uma discussão. Sofrendo ferimentos visíveis, como marcas no rosto e lacerações na orelha. Desde então, Majors perdeu seu agente e papeis em dois filmes e em uma campanha publicitária. Antes das polêmicas, Majors foi elogiado por suas atuações em “Creed 3” e “Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania”.