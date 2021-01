Filha de Maurício Mattar, Petra diz que relação com o pai é ‘tóxica’: ‘Não nos falamos’

Influenciadora não fala com o ator há mais de um ano e diz que não sente falta de ter contato

Reprodução/Instagram/petra/mauriciomattar Petra falou sobre sua relação com Maurício Mattar nas redes sociais



A influenciadora digital Petra Mattar usou o Instagram na noite de terça-feira, 5, para responder perguntas de alguns seguidores e decidiu falar abertamente sobre sua conturbada relação com o pai, o ator Maurício Mattar. Uma seguidora perguntou se eles se falavam e ela respondeu: “Não nos falamos faz um ano e quatro meses”. Petra disse ainda que não sente falta da relação que tinha com pai: “Hoje me acostumei. A única coisa que me deixa pensativa é de que a vida passa e estamos perdendo tempo que não volta mais. Antes por opção dele, agora por minha mesmo. Mas Deus sabe de todas as coisas e de todo coração está sendo muito melhor assim. Certas relações são tóxicas umas para outras, de ambos os lados. Parem de romantizar o que vocês desconhecem”.

Petra também deixou claro que não recebe nenhum tipo de pensão do pai, mas enfatizou que não teria mais que receber dinheiro dele porque já está com 26 anos. Em desabafos anteriores, a influencer falou que não existe um motivo específico para esse distanciamento e que vários fatores motivaram o afastamento de Maurício. Ainda respondendo aos seguidores, Petra contou que também não tem contato com a avó paterna: “Infelizmente fui bloqueada no WhatsApp e Instagram há mais de um ano. Agora, nem sei se fui desbloqueada também”. Petra é filha de Maurício com a empresária Fabiana Sá.