Mayra Cardi testa positivo para a Covid-19 após viagem: ‘Sou do grupo de risco’

Influenciadora fez um vídeo falando que está ‘ruim’ e decidiu ficar isolada próxima ao hospital com receio de uma piora

Reprodução/Instagram/mayracardi Mayra Cardi descobriu que está com Covid-19 ao voltar de uma viagem de réveillon



A influenciadora digital Mayra Cardi está com Covid-19. Ela contou detalhes de como descobriu e explicou por que ela faz parte do grupo de risco em um vídeo postado no Instagram. A influencer, que tem uma filha com o ator Arthur Aguiar, disse que estava muito sobrecarregada e decidiu fazer uma viagem sozinha no réveillon para um lugar isolado para se reconectar com ela mesma. Quando voltou, ela estava assintomática, mas decidiu fazer o teste e acabou descobrindo que está com a doença. “Não estava sentindo nada, mas deu Covid positivo e eu sou do grupo de risco, tenho bronquite asmática. Eu não tinha dor de cabeça, eu não tinha enjoo, eu não tinha dor no olho, eu não tinha perda de paladar, não tinha espirro, não tinha nada, era só ver meus stories, eu [estava] feliz e saltitante”, contou.

Após receber o diagnóstico, Mayra passou a sentir alguns sintomas. “A nossa mente é fod*. Eu não sei se eu estava me segundo porque estava muito conectada comigo mesma, mas quando eu fiquei sabendo [que estava com Covid], assim que o resultado saiu, tudo apareceu. Uma dor no olho que só falta ele sair para fora, uma dor de cabeça que parece que eu vou morrer de dor de cabeça, dor na lombar e nas pernas bizarra, tossi. Resumindo, estou ruim”, afirmou. Ela aproveitou para falar que mudou seu estilo de vida por causa de estética, mas porque já enfrentou diversos problemas de saúde.

“Quando eu nasci, eu tive meningite, fiquei um mês internada, os médicos me desacreditaram, falaram que eu ia morrer. Meu pai e minha mãe pegar uma pessoa para me benzer, só para eu não morrer sem batizar. Óbvio que isso teve sequelas, esse monte de remédio para meningite possivelmente me desenvolveu uma bronquite violenta, asmática e alérgica.” Mayra passou anos dependendo de muitos remédios e foi então que ela percebeu que se levasse uma vida mais saudável e cuidasse da sua alimentação esses problemas de saúde poderiam ser amenizados, e foi o que acabou acontecendo. Por fim, a influencer disse no vídeo que está medicada, mas decidiu ficar isola próxima do hospital para o caso de uma emergência.