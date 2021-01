William Bonner é elogiado após rebater fala de Bolsonaro; assista

Presidente disse que o vírus da Covid-19 é ‘potencializado pela mídia’ e o jornalista ressaltou o número de contaminados e mortos

Reprodução/Globo William Bonner vira assunto nas redes sociais após posicionamento no jornal



O jornalista William Bonner está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quarta-feira, 6, por ter rebatido uma fala do presidente Jair Bolsonaro ao vivo no “Jornal Nacional” sobre como a imprensa tem divulgado os dados da pandemia causada pela Covid-19. A declaração do presidente, lida por Bonner no jornal exibido na noite de terça-feira, 5, foi a seguinte: “Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Eu queria mexer na tabela do Imposto de Renda, teve esse vírus, potencializado pela mídia que nós temos aí. Essa mídia sem caráter”. Em resposta, o apresentador disse: “Os números oficiais das secretarias estaduais de saúde mostram que o vírus, a que se refere o presidente Jair Bolsonaro, está se espalhando pelo Brasil a taxas maiores desde dezembro. Esse vírus contaminou até agora quase 8 milhões de pessoas no país todo e levou luto as famílias e aos amigos de mais de 197 mil cidadãos brasileiros”.

Vale ressaltar que Bonner errou a pronuncia da palavra “cidadãos” e, em seguida, pronunciou da forma correta. Para algumas pessoas, esse erro foi proposital e o jornalista quis apenas ironizar a forma como o presidente se comunica. “Do deboche do Bonner mesmo eu gostei foi da parte que ele fala ‘cidadões ou cidadãos brasileiros’, claramente ironizando o fato de o presidente da República não saber falar”, comentou um seguidor. O posicionamento do jornalista agradou diversos telespectadores e está sendo muito elogiado nas redes sociais. Por outro lado, os apoiadores de Bolsonaro estão criticando a Globo e Bonner por sua declaração.

Mas do deboche do Bonner mesmo eu gostei foi da parte que ele fala "cidadões ou cidadãos brasileiros", claramente ironizando o fato de o presidente da República não saber falar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk — vaca profana do caetano (@mariapar_vieira) January 6, 2021

Gente reclamando do Bonner ativista político por até ele estar de saco cheio do Bozo. É preciso entender que se não apenas Bonner mas cada um de nós tirarmos um tempinho pra pensar política e, sim, agir como ativista político não teríamos tantos políticos péssimos como Bolsonaro. — Petit Pave (@P_de_Plotino) January 6, 2021

William Bonner jantou bem jantando o presidente Jair Bolsonaro. #JN — Djavan Lourenço 🌎 (@djavanloure) January 6, 2021

Tô até melhor, Bonner como sempre incrível https://t.co/iRMyE8P09Z — Aquariano Nutella ♒ (@condoiseli97) January 6, 2021

William Bonner nunca erra 👏👏foi esse vírus que matou o meu tio tão amado 😢😢😢 https://t.co/aaBmQn3QKd — Rosileide Pereira (@RosileidePerei9) January 6, 2021