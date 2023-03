Filha de Quico, do ‘Chaves’, revela reação do pai após ela criar conta no OnlyFans

Vanesa Villagrán tem 40 anos e é a caçula de Carlos Villagrán; saiba quanto ela cobra mensalmente dos fãs

Reprodução/Instagram/vaviriva Vanesa Villagrán, filha de Carlos Villagrán, o Quico, abriu uma conta no OnlyFans



A influenciadora Vanesa Villagrán, filha do humorista Carlos Villagrán, o Quico, do “Chaves”, abriu uma conta no OnlyFans – plataforma destinada ao público adulto em que é possível faturar divulgando fotos e vídeos sensuais e eróticos. Ela fez o anúncio no início do mês no Twitter e pegou os seguidores de surpresa. Vanesa também criou um grupo no Telegram para divulgar seu conteúdo e atrair mais assinantes. De acordo com o La Republica, a filha de Carlos cobra mensalmente dos seguidores US$ 11,00 (cerca de R$ 56,00 na cotação atual). Ela também deixou um link disponível no qual os fãs podem entrar e escolher presentes para dar a ela. Na plataforma, Vanesa posta fotos sensuais, sendo que em muitas delas aparece de lingerie vermelha.

Reação do pai

A influenciadora, que já soma quase três mil assinantes na plataforma, é a filha mais nova do intérprete de Quico. Ela tem uma ótima relação com o pai e é quem administra as redes sociais de Carlos. A imprensa mexicana noticiou que o humorista não se manifestou contra a atitude da filha de criar um perfil no OnlyFans, e Vanesa, após muitas especulações, confirmou a informação à Quem. “Meu pai é um ser amoroso. Sempre me apoia e respeita as minhas decisões. Ele me conhece e sabe que sou uma mulher que cuida da sua imagem. Sempre tenho seu apoio incondicional”, declarou. A mexicana de 40 anos também contou que interage com os assinantes – sendo alguns deles brasileiros – e os pedidos que mais recebe dos fãs é de nudez total, mas esse tipo de conteúdo ela afirmou que não faz.