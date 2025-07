Filha de Sandra Annenberg assume namoro com atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson

Recentemente, Elisa compartilhou um vídeo no TikTok ao lado de sua namorada, que termina com um beijo apaixonado

Reprodução/Instagram Elisa Annenberg Paiva e atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson



Elisa Annenberg Paiva, de 22 anos, filha de Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, ambos com 57 e 66 anos, respectivamente, confirmou seu relacionamento com a atriz norte-americana Karlie Jo Dickinson. Recentemente, Elisa compartilhou um vídeo no TikTok ao lado de sua namorada, que termina com um beijo apaixonado. A postagem gerou uma onda de reações positivas entre os seguidores, que celebraram a nova relação do casal. Ontem, Elisa comemorou seu aniversário, e Karlie Jo aproveitou a ocasião para publicar diversos momentos ao lado da estudante. “Feliz dia da Elisa, a melhor data de todas. Celebrando 24/7”, escreveu a atriz em sua homenagem.

*Reportagem produzida com auxílio de IA