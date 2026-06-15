Caiado diz que Flávio Bolsonaro ‘perdeu a chance de ganhar de Lula’

Pré-candidato à Presidência disse que governo Lula é um 'boi sanfona, solta todo dinheiro, dá falso positivo, depois da eleição vem taxa de juros, criminalidade'

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou que os números mostram que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) já teve a oportunidade de se consolidar como candidato ao Palácio do Planalto, mas perdeu o cenário não é mais o mesmo. “O Flávio perdeu essa condição de poder ganhar a eleição do Presidente Lula em decorrência de tudo que vem sendo mostrado em números pelas pesquisas”.



Caiado também fez duras críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante participação no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan. Ao comentar o cenário econômico do país, ele atribuiu o endividamento da população às gestões do Partido dos Trabalhadores. Segundo ele, os cerca de vinte anos de influência petista no governo federal representaram um período de dificuldades para a economia e para a segurança pública.



O presidenciável comparou a gestão Lula a um “boi sanfona”, expressão utilizada no meio rural para descrever um animal que ganha e perde peso conforme as condições do período. De acordo com ele, o governo amplia a liberação de recursos em anos eleitorais, mas transfere posteriormente os impactos dessas medidas para a população.

Caso Master



Questionado sobre atos considerados suspeitos envolvendo Flávio Bolsonaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI), apontado como pré-candidato ao Senado, Caiado afirmou que ambos devem prestar esclarecimentos aos respectivos partidos e aos eleitores. O governador defendeu ainda que a aplicação da lei deve ocorrer de forma igualitária para todos os cidadãos.

