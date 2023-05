Filha de Sandra Annenberg é alvo de críticas após vídeo viralizar; entenda

Publicação na qual Elisa Annenberg-Paglia fala sobre seu sotaque paulistano dividiu opiniões: ‘Horrível’

Reprodução/Instagram/sandra.annenberg.real Elisa Annenberg-Paglia, filha de Sandra Annenberg, mora atualmente nos EUA



Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, está sendo criticada nas redes sociais por um vídeo que postou no TikTok falando do seu sotaque paulistano. A jovem de 19 anos, que atualmente mora nos Estados Unidos, disse que os seguidores acham “engraçado” quando ela fala palavras como dança, estacionamento, mano e apartamento. “A grande diferença do sotaque paulista para os outros sotaques é que a gente fala com a boca mais fechada e a gente joga todos os sons para o anasalado. Se eu abrisse mais a boca e eu falasse com o maxilar mais relaxado, eu teria menos sotaque do que eu normalmente tenho”, comentou Elisa no vídeo que viralizou no Twitter nesta quinta-feira, 4.

“Se você é paulista e fala assim, eu te odeio”, postou um seguidor. “A menina é filha da Sandra Annenberg, óbvio que ela vai ter sotaque da elite”, escreveu outro. “Tenho 29 anos, nascida e criada em São Paulo/SP, e não falo assim e não conheço ninguém que fale assim. a gata tá forçando um sotaque inventado pela Globo quando a novela se passa aqui. Horrível. Ninguém fala assim”, acrescentou mais um. Em meio às críticas, Elisa também recebeu apoio. “Realmente esse povo tem muito tempo para ficar fiscalizando o sotaque alheio, agora escolheram a filha da Sandra Annenberg para tacar hate”, disse uma pessoa. “A coitada da filha da Sandra Annenberg só estava mostrando o sotaque dela e o Twitter resolveu tacar hate na menina por isso”, postou outra. “A filha da Sandra Annenberg sendo cancelada porque tem sotaque. Forças a querida, que é super fofa”, declarou mais uma. Veja a repercussão:

se vc é paulista e fala assim eu te odeio pic.twitter.com/IgFVjtkXob — 🍯 (@littlefreakxs) May 3, 2023

a coitada da filha da sandra annenberg só tava mostrando o sotaque dela e o twitter resolveu tacar hate na menina por isso https://t.co/ZhTaMchU6M — artur (@Ftur) May 4, 2023

a menina é filha da sandra annenberg OBVIO Q ELA VAI TER SOTAQUE DA ELITE https://t.co/ePHphM77bF — carla (@aacarlacostaa) May 4, 2023

Realmente esse povo tem muito tempo né pra ficar fiscalizando o sotaque alheio, agora escolheram a filha da Sandra Annenberg pra tacar hate pic.twitter.com/UIAu1KHqjv — 𝑎𝑙𝑙 𝑜𝑓 𝑡ℎ𝑜𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑖𝑐𝑒𝑠 // 🍂 S2 (@camilaeloane_) May 4, 2023

tenho 29 anos, nascida e criada em Sao Paulo/SP, e nao falo assim e não conheço ninguém que fale assim. a gata tá forçando um sotaque inventado pela Globo qdo a novela se passa aqui. horrivel. ninguém fala assim. — N (@nickinodensetsu) May 3, 2023