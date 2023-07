Filha de Sandra Annenberg revela reação da mãe quando ela se assumiu LGBTQIA+

Elisa Annenberg-Paglia também falou como o pai, Ernesto Paglia, e a repercussão nas redes sociais

Elisa Annenberg-Paglia é filha da jornalista da Globo Sandra Annenberg



A estudante universitária Elisa Annenberg-Paglia, filha dos jornalistas Sandra Annenberg e Ernesto Paglia, contou durante participação na VidCon como seus pais reagiram quando ela se assumiu LGBTQIA+. “Foi muito especial. Meus pais foram muito receptivos e eu não esperava nada menos, porque são pessoas muito cultas e que sempre demonstraram apoio à comunidade. Nunca foi uma coisa de me sentir intimidada, sempre me senti muito abraçada”, comentou a jovem em um vídeo divulgado pelo Gshow. Elisa falou publicamente sobre sua sexualidade pela primeira vez em 28 de junho, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. Ela contou que fez um post no Instagram se assumindo porque sentiu vontade e que escreveu o texto na hora, deixando claro que não foi algo que já estava planejado. Ao se declarar parte da comunidade LGBTQIA+, ela recebeu muito apoio nas redes sociais, mas também precisou lidar com comentários de ódio. “O importante é a gente saber que nós não estamos fazendo nada de errado. A gente, na verdade, está fazendo muito certo, que é amar quem a gente ama. Quem não ama o próximo é quem está errado”, disparou a filha de Sandra e Ernesto. No dia 11 de junho, Elisa compareceu com os pais na Parada do Orgulho LGBT+ que aconteceu na Avenida Paulista, em São Paulo.