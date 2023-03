Klara Castanho é consolada por Sandra Annenberg ao dar primeiro relato sobre estupro

‘Finalmente eu consigo chorar, finalmente eu consigo colocar para fora’, declarou a atriz no ‘Altas Horas’

Reprodução/Globo Klara Castanho chorou ao receber abraço de Sandra Annenberg no 'Altas Horas'



A primeira aparição pública da atriz Klara Castanho após se tornar público que ela foi vítima de violência sexual, engravidou e deu a criança para a adoção aconteceu neste sábado, 4, no “Altas Horas”. Ao detalhar como foram os últimos meses, a artista não conteve o choro e foi consolada pela jornalista Sandra Annenberg. “Foi um período de recolhimento voluntário. Depois de tudo o que aconteceu no ano passado, eu cheguei no meu limite do que eu poderia, deveria e consigo falar”, comentou a artista na atração. Em junho do ano passado, Klara postou uma carta aberta relatando tudo o que tinha acontecido com ela e, no programa comandado por Serginho Groisman, a atriz explicou que não expôs o caso por vontade própria. “Fui forçada a trazer a público a coisa mais difícil da minha vida. Eu nunca imaginei que eu teria que falar e lidar com isso além das pessoas que involuntariamente foram incluídas na história, que são a minha família. Eu tenho muita sorte de ter recebido muito acolhimento, as pessoas foram muito gentis comigo. Eu tenho uma rede de apoio maravilhosa.”

Klara enfatizou que denunciou “todos os crimes a que foi submetida”, sem exceção: “O que me resta nesse momento, e ainda bem, é confiar na Justiça. E eu confio muito. Não só na justiça daqui, mas numa justiça muito maior. Eu fiz o que eu podia, como podia, o que meu psicológico podia aguentar, e pode”. Em seu relato, a artista também agradeceu o carinho que recebeu nesse período. “Finalmente eu consigo chorar, finalmente eu consigo colocar para fora. Mais uma vez eu quero muito agradecer o acolhimento de cada um, cada olhar de carinho, cada olhar de amor, cada carinho que eu recebi e recebo todos os dias.”

O forte depoimento de Klara emocionou Sandra, uma das convidadas da atração, que em determinado momento se levantou e foi abraçar a artista. Ambas choraram. Nas redes sociais, a atitude da jornalista foi elogiada. “Sintam-se fortemente abraçadas, Klara Castanho e todas as mulheres que sofrem os mais diversos abusos e crueldades. Sandra Annenberg te acho tão incrível, mas tão incrível. Que bom que a Klara recebeu seu abraço representando o de todos nós”, comentou uma pessoa. “O nome disso é sororidade é saber se colocar no lugar da outra pessoa, Klarinha só merece amor”, escreveu outra. “Foi a coisa mais linda e era nítido que ela precisava muito desse abraço”, acrescentou mais uma.